Прошу , сделайте хотя - бы половинку) Дам 20 б. В записанных предложениях определит??, каким членом предложения является глагол – инфинитив. Я начал разыскивать потерянную клюшку ( ). С утра мы решили заняться делом ( ). Вр...

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Прошу , сделайте хотя - бы половинку) Дам 20 б. В записанных предложениях определит??, каким членом предложения является глагол – инфинитив. Я начал разыскивать потерянную клюшку ( ). С утра мы решили заняться делом ( ). Врач запретил мне читать лежа ( ). Мать велела поставить чайник.( ) Не стану описывать мое состояние.( ) Ему велели много гулять.( ) Наташа попросила проводить ее.( ) Нам советовали купаться в бассейне.( )

Автор: Гость