Прошу! Синтаксичний розбір: Того можливо не знайду я слова щоб наш прекрасний оспівати край. І я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда, бо значить хтось мене чекав а може й зараз вигляда.

Гость: Гость:

Розділові знаки потрібно ще розставити: Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати край. - СПР з підрядним мети, ускладнене вставним словом -можливо. Я - підмет, не знайду - присудок. Чого-слова- додаток. Слова-якого?-того - означення. Щоб- сполучник, оспівати-присудок, що?-край-додаток, який?-наш, прекрасний - два означення. І я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда, бо значить хтось мене чекав, а може й зараз вигляда.-ССК(складна синтаксична конструкція) : СПР з підрядним причини, сполучник-бо. І ССР протиставне(сполучник а), виходжу, припадаю- однорідні присудки.