Прошу срочна найди значение выражения:а)-(-в),если в =-7;3,4;-21;-(-6)

Прошу срочна найди значение выражения:а)-(-в),если в =-7;3,4;-21;-(-6)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-(-в)=в; в1=-7; в2=3,4; в3=-21; в4=-(-6)=6.
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