Прошу срочно надо 1) 1/6:5/8:2/3 2) 1 2/3: 1 1/15:4/5

Прошу срочно надо 1) 1/6:5/8:2/3 2) 1 2/3: 1 1/15:4/5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
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