ПРОШУ! Срочно помогите!!Закончить уравнения и определить тип химических реакций(можно без типа): Na + S » Na + H2 » P + O2 » Al + HCL » Mg + H2SO4 »
Химия
ПРОШУ! Срочно помогите!!Закончить уравнения и определить тип химических реакций(можно без типа): Na + S » Na + H2 » P + O2 » Al + HCL » Mg + H2SO4 »
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + S -> Na2S соединение2Na + H2 -> 2NaH соединение4Р + 5О2 -> 2P2O5 соединение2Al +6 HCl -> 2AlCl3 + 3H2 замещениеMg + H2SO4 -> MgSO4 + H2 замещение
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