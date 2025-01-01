Прошу вас пожалуйста ,помогите :С каким набором реактивных средств ,можна узнать качественный состав хлоридной кислоты :Ag и AgNo3 б)АINo3 в)AI та Na2So 4?

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Прошу вас пожалуйста ,помогите :С каким набором реактивных средств ,можна узнать качественный состав хлоридной кислоты :Ag и AgNo3 б)АINo3 в)AI та Na2So 4?

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