Прошу вас пожалуйста ,помогите :С каким набором реактивных средств ,можна узнать качественный состав хлоридной кислоты :Ag и AgNo3 б)АINo3 в)AI та Na2So 4?
Разное
Прошу вас пожалуйста ,помогите :С каким набором реактивных средств ,можна узнать качественный состав хлоридной кислоты :Ag и AgNo3 б)АINo3 в)AI та Na2So 4?
Ответ(ы):
Гость:
Ага ,поняла
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