ПРОШУУ, СРОЧНО НАДО!! Тело массой 240 г плавает в жидкости, погрузившись в неё на вде трети своего о бъема. Масса вытесненной этим телом жидкости равна: 1) 80 г 2) 160 г 3) 240 г 4) 480 г

Физика

ПРОШУУ, СРОЧНО НАДО!! Тело массой 240 г плавает в жидкости, погрузившись в неё на вде трети своего о бъема. Масса вытесненной этим телом жидкости равна: 1) 80 г 2) 160 г 3) 240 г 4) 480 г

Автор: Гость