ПРОШУУ, СРОЧНО НАДО!! Тело массой 240 г плавает в жидкости, погрузившись в неё на вде трети своего о бъема. Масса вытесненной этим телом жидкости равна: 1) 80 г 2) 160 г 3) 240 г 4) 480 г
Физика
ПРОШУУ, СРОЧНО НАДО!! Тело массой 240 г плавает в жидкости, погрузившись в неё на вде трети своего о бъема. Масса вытесненной этим телом жидкости равна: 1) 80 г 2) 160 г 3) 240 г 4) 480 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну думаю если тело погрузившись вытеснила 2/3 жидкости от своего объема то, это будет 2/3*240=160г ответ: 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Математика
Математика
Автобус проходит расстояние от города до деревни за 3,5 часа ,а легковая автомашина за 2,5 часа Найдите скорость легкового автомобиля если известно...