ПРОШУУ, СРОЧНО НАДО!! Тело массой 240 г плавает в жидкости, погрузившись в неё на вде трети своего о бъема. Масса вытесненной этим телом жидкости равна: 1) 80 г 2) 160 г 3) 240 г 4) 480 г

Физика
ПРОШУУ, СРОЧНО НАДО!! Тело массой 240 г плавает в жидкости, погрузившись в неё на вде трети своего о бъема. Масса вытесненной этим телом жидкости равна: 1) 80 г 2) 160 г 3) 240 г 4) 480 г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну думаю если тело погрузившись вытеснила 2/3 жидкости от своего объема то, это будет 2/3*240=160г ответ: 2
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