ПРОШУУ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ♥♥ определите ускорение свободного падения на поверхно??ти Марса при условии что там математический маятник длиной 150 см совершил бы 30 колебаний за 105 с.
Физика
ПРОШУУ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ♥♥ определите ускорение свободного падения на поверхно??ти Марса при условии что там математический маятник длиной 150 см совершил бы 30 колебаний за 105 с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период колебаний маятника T=2π*√(l/a), откуда l/a=T²/(4π²) и a=4π²*l/T². В нашем случае T=105/30=3,5 с, и тогда a=4π²*1,5/(3,5)²≈4,83 м/с²
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