ПРОШУУ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ♥♥ определите ускорение свободного падения на поверхно??ти Марса при условии что там математический маятник длиной 150 см совершил бы 30 колебаний за 105 с.

Физика

ПРОШУУ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ♥♥ определите ускорение свободного падения на поверхно??ти Марса при условии что там математический маятник длиной 150 см совершил бы 30 колебаний за 105 с.

Автор: Гость