Просклоняйте числительные. С одним из них составьте простое распространённое предложение. 1/9 ; 3/5 ; 5 7/8.

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И.п одна целая девять десятых р.п одной целой девяти десятых д.п одной целой девяти десятым в.п одну целую девять десятых т.п одной целой девяти десятым п.п о одной целой девяти десятых и.п три целых пять десятых р.п трёх целых пять десятых д.п трём целым пяти десятым в.п три целых пять десятых т.п трёмя целыми пятью десятыми п.п о трёх целых девяти десятых и.п пятьдесят семь целых восемь десятых р.п пятидесяти семи целых восьми десятых д.п пятидесяти семи целым восьми десятым в.п пятьдесят семь целых восем десятых т.п пятидесятью семи целыми восьмью десятими п.п о пятидесяти семи целых восьми десятых возможно успеваемость поднялась на на одну целую девять десятых процентов