Просклоняйте по казахским падежам слтво санаң Атау септік. Ілік септік . Табыс септік. Барыс септік Жатыс септік Шығыс септік Көмектес септік
Қазақ тiлi
Просклоняйте по казахским падежам слтво санаң Атау септік. Ілік септік . Табыс септік. Барыс септік Жатыс септік Шығыс септік Көмектес септік
Ответ(ы):
Гость:
1 санаң 2санаңның 3 санаңға 4санаңды 5санаңда 6санаңнан 7 санаңмен
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