Просклонять 3 слово сочетания Цветущая акация , тающий снег , блестящее стекло зарание спасибо

Русский язык
Просклонять 3 слово сочетания Цветущая акация , тающий снег , блестящее стекло зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. Какой?какое?какая? что? цветущая акация,тающий снег,блестящее окно. Р.п. Какого? какая?чего?цветущей акации, тающего снега,блестящего окна. Д.п. Какому? какой?  чему?цветущей акации, тающему снегу,блестящему окну. В.п. Какой?какое? какую? что?цветущую акацию,тающий снег,блестящее окно. Т.п. Каким?какой?чем?цветущей акацией, тающим снегом,блестящим окном. П.п. О каком?о какой? о чём?о цветущей акации, о тающем снеге,о блестящем окне.
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