Просклонять в Fature simple. Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицател??ной форме (-). Я (ездить) на черное море
Английский язык
Просклонять в Fature simple. Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицател??ной форме (-). Я (ездить) на черное море
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Скільки різних завдань виконала кожна команда у змаганнях,якща тато і мама виконали по 4 завдання,а кожна дитина- 7 завдань.Розвязати склавши вираз.
Литература
Русский язык
Помогите пожалуйста: составь словосочетание из данных глаголов и местоимений я,т??,он,она,мы,вы,они.укажи падеж. Отойти от,подойти к(о),пригласить,...
Математика