Просклонять в Fature simple. Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицател??ной форме (-). Я (ездить) на черное море

Английский язык

Просклонять в Fature simple. Утвердительной форме(+) , вопросительной форме (?), отрицател??ной форме (-). Я (ездить) на черное море

Автор: Гость