проследи по плану Санкт- Петербург помещённому в учебнике как от Московского вокзала добраться до Земного дворца. напиши какие достопримичательности в стретятся по пути.

Выйдя из здания вокзала попадаешь на площадь Восстания Сейчас по центру площади стоит памятник посвященный 40 летию Победы а в царское время стоял памятник Александру 3 царю при котором связались железной дорогой Санкт-Петербург и Владивосток Чтобы попасть к Зимнему Дворцу выходим на Невский проспект- центральную улицу С Петербурга Пройдя до реки Фонтанки Мы попадем на Аничков мост украшенный знаменитыми конными статуями Клодта За Аничковым Мостом слева увидим Аничков дворец- сейчас это дворец отдан детям (Дворец творчества юных) чуть правее расположено здание магазина купцов Елисеевых Пересеча Садовую улицу слева мы увидим универмаг Гостиный двор а напротив его Здание Пассажа Дальше по ходу движения слева расположен Казанский собор а напротив него здание кампании Зингер (после революции в нем открыли Книжный магазин) взглянув вперед мы увидим здание Адмиралтейства с высоким шпилем на котором находиться один из символов города -кораблик-флюгер Следуя по Невскому проспекту мы дойдем до малой морской улицы где увидим арку главного штаба Пройдя через нее откроется великолепный вид дворцовой площади с Александрийской колонной на фоне Зимнего дворца