Проснулся,зевнул,потянулся,заснул,ходил слава с безударным гласным в корне

Проснулся,зевнул,потянулся,заснул,ходил слава с безударным гласным в корне

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Зевнул, потянулся, ходил
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