Проснувшись я увидел Марью Ивановну ангельский голос которой меня приветствовал запятые
Разное
Проснувшись я увидел Марью Ивановну ангельский голос которой меня приветствовал запятые
Ответ(ы):
Гость:
Проснувшись, (одиночное деепричастие) я увидел Марью Ивановну, (придаточное определительное предложение в составе сложноподчинённого) ангельский голос которой меня приветствовал.
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