Проспрягай любые два глагола исключения один с суффиксом а другой с суффиксом е ?? моём случае гнать обидеть в чём их исключительность ?

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Проспрягай любые два глагола исключения один с суффиксом а другой с суффиксом е ?? моём случае гнать обидеть в чём их исключительность ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед.ч 1-е л.я гоню 2-е л.ты гонишь 3-е л.он гонит мн.ч 1-е л.мы гоним 2-е л.вы гоните 3-е л.они гонят ед.ч 1-е л.я обижаю 2-е л.ты обижаешь 3-е л.он обижает мн.ч 1-е л.мы обижаем 2-е л.вы обижаете 3-е л.они обижают
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