Проспрягай любые два глагола исключения один с суффиксом а другой с суффиксом е ?? моём случае гнать обидеть в чём их исключительность ?

Русский язык

Проспрягай любые два глагола исключения один с суффиксом а другой с суффиксом е ?? моём случае гнать обидеть в чём их исключительность ?

Автор: Гость