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Проспрягать числительное пятьдесят
Проспрягать числительное пятьдесят
Ответ(ы):
Ответил Гость:
И.п. пятьдесят Р.п. пятидесяти Д.п. пятидясети В.п. пятьдесят Т.п. петидесятью П.п о пятидясети
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