Прост или сложен русский язык ( устно )

Прост или сложен русский язык ( устно )

Ответ(ы):

Ответил Гость:
По моему мнению русский не такой уж и простой язык,не все иностранцы понимают и правильно ставят ударение и т.д
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