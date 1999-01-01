Проставте коэффициент в химических реакциях и укажитете тип химических реакций: Mg+O2gt;Mg H2O+P2O5gt;H3PO4 CH4gt;C+H2
Химия
Проставте коэффициент в химических реакциях и укажитете тип химических реакций: Mg+O2gt;Mg H2O+P2O5gt;H3PO4 CH4gt;C+H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg + O2 = 2MgO ( соединение)3H2O + P2O5 = 2H3PO4 (соединение)CH4 -> C + 2H2 ( разложение)
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