Простейшее линейное неравенство. 2x gt; 3ax + 2 Распишите плиз с решением, помогите плиз

Простейшее линейное неравенство. 2x gt; 3ax + 2 Распишите плиз с решением, помогите плиз

Ответ(ы):

Ответил Гость:
спасиб
Похожие вопросы