Просто перевидите 3 предложения на английский когда помог другу, не жди и не требуй от него благодарности. Всегда уважай выбор друга, даже если ты на 100% с ним не согласен. Дружба не терпит предательства не в ка...

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Просто перевидите 3 предложения на английский когда помог другу, не жди и не требуй от него благодарности. Всегда уважай выбор друга, даже если ты на 100% с ним не согласен. Дружба не терпит предательства не в какой форме.

Автор: Гость