Простые вещества А и В, находящиеся во втором периоде периодической системы рядом друг с другом, в электрическом разряде реагируют между собой, давая третье вещество С. Вещест во С далее легко взаимодействует с вещест...

Простые вещества А и В, находящиеся во втором периоде периодической системы рядом друг с другом, в электрическом разряде реагируют между собой, давая третье вещество С. Вещест во С далее легко взаимодействует с веществом В, образуя газ бурого цвета D. Назовите вещества А, B, C, D