Простые вещества А и В, находящиеся во втором периоде периодической системы рядом друг с другом, в электрическом разряде реагируют между собой, давая третье вещество С. Вещест во С далее легко взаимодействует с вещест...
Простые вещества А и В, находящиеся во втором периоде периодической системы рядом друг с другом, в электрическом разряде реагируют между собой, давая третье вещество С. Вещест во С далее легко взаимодействует с веществом В, образуя газ бурого цвета D. Назовите вещества А, B, C, D
Ответ(ы):
Ответил Гость:
N2 + O2 = NO (электрический разряд) NO + O2 = NO2 (бурый газ) N2 = A O2 = B NO = C NO2 = D