Протяженность реки Иле, протякающей по территории Казахстана, равна 814,75 км, за его пределами - 624,25 км. Чему равна общая протяженность реки Иле? Варианты ответа: А. 1439 км; В. 1446 км; С. 1200 км; D. 1500 км.
Математика
Протяженность реки Иле, протякающей по территории Казахстана, равна 814,75 км, за его пределами - 624,25 км. Чему равна общая протяженность реки Иле? Варианты ответа: А. 1439 км; В. 1446 км; С. 1200 км; D. 1500 км.
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1500 км общая протяженность
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