Протяженность реки Иле, протякающей по территории Казахстана, равна 814,75 км, за его пределами - 624,25 км. Чему равна общая протяженность реки Иле? Варианты ответа: А. 1439 км; В. 1446 км; С. 1200 км; D. 1500 км.

Математика

Протяженность реки Иле, протякающей по территории Казахстана, равна 814,75 км, за его пределами - 624,25 км. Чему равна общая протяженность реки Иле? Варианты ответа: А. 1439 км; В. 1446 км; С. 1200 км; D. 1500 км.

Автор: Гость