Протяженность Росси с запада на восток по северному полярному кругу (длина дуги в 1 градус = 44,5 км.) Можно с решением.

География

Протяженность Росси с запада на восток по северному полярному кругу (длина дуги в 1 градус = 44,5 км.) Можно с решением.

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