Против чего направлена сатира М.Е Салтыкова -Щедртна в "истории одного города"? а.крепостничество . б.бюрократизм в. глупость г.интеллигенция

Сатира направлена на глупость. Сам писатель говорил: "Не "историческую", а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною"