против этого зеленоглазого чудовища яго предостерегал отелло

против этого зеленоглазого чудовища яго предостерегал отелло

Ответ(ы):

Ответил Гость:
"Пусть Бог Вас сохранит от Ревности, она чудовище с зелёными глазами...." Ответ: от Ревности
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