Против течения паром двигается со скоростью у км/ч, а по течению в 2 раза быстрее. З??пишите на математическом языке: а) по течению реки за 3 часа паром прошел 12 км; б) по течению реки за 2 часа паром прошел на 2 км больше, че...

Математика

Против течения паром двигается со скоростью у км/ч, а по течению в 2 раза быстрее. З??пишите на математическом языке: а) по течению реки за 3 часа паром прошел 12 км; б) по течению реки за 2 часа паром прошел на 2 км больше, чем за 3 часа, двигаясь против течения.

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