Против течения паром двигается со скоростью у км/ч, а по течению в 2 раза быстрее. З??пишите на математическом языке: а) по течению реки за 3 часа паром прошел 12 км; б) по течению реки за 2 часа паром прошел на 2 км больше, че...

Математика
Против течения паром двигается со скоростью у км/ч, а по течению в 2 раза быстрее. З??пишите на математическом языке: а) по течению реки за 3 часа паром прошел 12 км; б) по течению реки за 2 часа паром прошел на 2 км больше, чем за 3 часа, двигаясь против течения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У  км/ч - против течения 2у  км/ч - по течению 2у*3=12 6у=12 у=12:6 у=2 б. 2у*2 - 3у=2 4у -3у=2 у=2
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