Противоположным числлу 5 является Противоположным числу8 является Противополо??ным числу -25 является
Математика
Противоположным числлу 5 является Противоположным числу8 является Противополо??ным числу -25 является
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5:-5 8:-8 -25:25 Противоположные числа если сказать по простому два числа в сумме которых получается 0
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