Процессу диссоциации нитрата железа(III) соответствует уравнение: 1) Fe(No3)2 = Fe+2No3 2) Fe+3No3 = Fe(NO3)3 3) Fe(No3)3 = Fe+3NO3 4) Fe2(SO4)3 = 2Fe+3SO4
Химия
Процессу диссоциации нитрата железа(III) соответствует уравнение: 1) Fe(No3)2 = Fe+2No3 2) Fe+3No3 = Fe(NO3)3 3) Fe(No3)3 = Fe+3NO3 4) Fe2(SO4)3 = 2Fe+3SO4
Ответ(ы):
Гость:
1) Fe(No3)2 = Fe+2No3 2) Fe+3No3 = Fe(NO3)3 3) Fe(No3)3 = Fe+3NO3 4) Fe2(SO4)3 = 2Fe+3SO4 по-моему правильно 3
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