Провідміняти числівники: 294, 753, 186. Дуже прошу поможіть!! Дуже потрібно срочно!!!

Провідміняти числівники: 294, 753, 186. Дуже прошу поможіть!! Дуже потрібно срочно!!!

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