Проведено сплавление 4,05 г оксида цинка ZnO с гидроксидом натрия,взятым в избытке.Определите массу и количество вещества образовавшейся соли.

Проведено сплавление 4,05 г оксида цинка ZnO с гидроксидом натрия,взятым в избытке.Определите массу и количество вещества образовавшейся соли.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
   4,05 г                           m=? n=?    ZnO    +   2NaOH   =   Na2ZnO2  +   H2On=1 моль                     n=1 мольМ= 79 г/моль             М= 141г/мольm= 79 г                      m= 141 г4,05 г ZnO     -  X г Na2ZnO279 г ZnO      -   141 г Na2ZnO2m(Na2ZnO2) = 4,05 * 141/ 79 = 7,23 г4,05 г ZnO   -  X моль Na2ZnO279 г ZnO     -   1 моль Na2ZnO2n(Na2ZnO2) = 4,05 / 79 = 0,05 моль
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