Проведено сплавление 4,05 г оксида цинка ZnO с гидроксидом натрия,взятым в избытке.Определите массу и количество вещества образовавшейся соли.

4,05 г m=? n=? ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2On=1 моль n=1 мольМ= 79 г/моль М= 141г/мольm= 79 г m= 141 г4,05 г ZnO - X г Na2ZnO279 г ZnO - 141 г Na2ZnO2m(Na2ZnO2) = 4,05 * 141/ 79 = 7,23 г4,05 г ZnO - X моль Na2ZnO279 г ZnO - 1 моль Na2ZnO2n(Na2ZnO2) = 4,05 / 79 = 0,05 моль