Проведи замкнутую линию красным цветом так,чтобы внутри оказались все только шар??.Другим цветом проведи замкнутую линию так, чтобы внутри оказались только елочные игрушки.

Математика

Проведи замкнутую линию красным цветом так,чтобы внутри оказались все только шар??.Другим цветом проведи замкнутую линию так, чтобы внутри оказались только елочные игрушки.

Автор: Гость