Проведи замкнутую линию красным цветом так,чтобы внутри оказались все только шар??.Другим цветом проведи замкнутую линию так, чтобы внутри оказались только елочные игрушки.
Математика
Проведи замкнутую линию красным цветом так,чтобы внутри оказались все только шар??.Другим цветом проведи замкнутую линию так, чтобы внутри оказались только елочные игрушки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини, рисую плохо но надеюсь поймешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите с текстом как он читается по англиски очень надо Hi, my name's John and I'm from England. My house is a semi-detached house made of bricks...
Русский язык
ВЫПИШИТЕ ТОЛЬКО, КОТОРЫЕ В ФОРМЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ПИШУТЬСЯ С МЯГКИМ ЗНА??ОМ. ЗАПИШИТЕ ЭТИ ГЛАГОЛЫ В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ В ЕДИНСТВЕН...
Обществознание