Проведите 2 отрезка с концами на сторонах треугольника так чтобы треугольник оказался разбита два треугольника, один четырёхугольник и один пятиугольник.

Математика

Проведите 2 отрезка с концами на сторонах треугольника так чтобы треугольник оказался разбита два треугольника, один четырёхугольник и один пятиугольник.

Автор: Гость