Проведите две прямые m и n, пересекающихся и точку F, не принадлежит одной из них. Пр??ведите через точку F прямые, параллельные прямым m и n. Выполните соответствующие записи.
Геометрия
Проведите две прямые m и n, пересекающихся и точку F, не принадлежит одной из них. Пр??ведите через точку F прямые, параллельные прямым m и n. Выполните соответствующие записи.
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Гость:
Если я правильно понял, то как то так
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