Проведите исследование. Просклоняйте каждую группу существительных и сделайте в??вод, одинаковые ли падежные окончания имеют эти имена существительные при склонении. 1. Лиса, сестра, папа. 2. гнездо, стол, окно. 3.Степь, рож...

Русский язык
Проведите исследование. Просклоняйте каждую группу существительных и сделайте в??вод, одинаковые ли падежные окончания имеют эти имена существительные при склонении. 1. Лиса, сестра, папа. 2. гнездо, стол, окно. 3.Степь, рожь, глушь Пожалуйста!!!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИМ     Лиса,сестра,папа Р         лисы,сестры,папы    Д         лисе,сестре,папе В         лису,сестру,папу ТВ       лисой,сестрой,папой П         О ЛИСЕ,О СЕСТРЕ,О ПАПЕ. ИМ      Гнездо стол окно Р         гнезда стола окна Д         гнезду,столу,окну В          гнездо,стол,окно ТВ        гнездом,столом окном П          о гнезде,о столе,о окне. ИМ        Степь рожь глушь Р            степи,рожи,глуши Д              степи,рожи,глуши В              степь,рожь,глушь ТВ            степью,рожью,глушью П               о степи,о рожи,о глуши ОКОНЧАНИЯ ОДНИКОВЫ
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