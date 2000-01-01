Проведите исследование. Просклоняйте каждую группу существительных и сделайте в??вод, одинаковые ли падежные окончания имеют эти имена существительные при склонении. 1. Лиса, сестра, папа. 2. гнездо, стол, окно. 3.Степь, рож...
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Проведите исследование. Просклоняйте каждую группу существительных и сделайте в??вод, одинаковые ли падежные окончания имеют эти имена существительные при склонении. 1. Лиса, сестра, папа. 2. гнездо, стол, окно. 3.Степь, рожь, глушь Пожалуйста!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИМ Лиса,сестра,папа Р лисы,сестры,папы Д лисе,сестре,папе В лису,сестру,папу ТВ лисой,сестрой,папой П О ЛИСЕ,О СЕСТРЕ,О ПАПЕ. ИМ Гнездо стол окно Р гнезда стола окна Д гнезду,столу,окну В гнездо,стол,окно ТВ гнездом,столом окном П о гнезде,о столе,о окне. ИМ Степь рожь глушь Р степи,рожи,глуши Д степи,рожи,глуши В степь,рожь,глушь ТВ степью,рожью,глушью П о степи,о рожи,о глуши ОКОНЧАНИЯ ОДНИКОВЫ
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