Проведите морфологический разбор слов: сильнее, изредка, сверху, обледенелому,ночуя Разберите их по составу 9 Класс

Гость: Гость:

Силь - корень; н - суффикс; ее - окончание; сильн - основа. из - приставка; ред - корень; к - суффикс; а - окончание. с - приставка; верх - корень; у - окончание. об - приставка; лед - корень; ен, е, л - суффиксы; ому - окончание. ноч - корень; уя - окончание. Это если нужен разбор по составу ( морфемный)