Проведите морфологический разбор слов: сильнее, изредка, сверху, обледенелому,ночуя Разберите их по составу 9 Класс

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Проведите морфологический разбор слов: сильнее, изредка, сверху, обледенелому,ночуя Разберите их по составу 9 Класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Силь - корень; н - суффикс; ее - окончание; сильн - основа. из - приставка; ред - корень; к - суффикс; а - окончание. с - приставка; верх - корень; у - окончание. об - приставка; лед - корень; ен, е, л - суффиксы; ому - окончание. ноч - корень; уя - окончание. Это если нужен разбор по составу ( морфемный) 
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