Проведите наблюдение за выкармливанием птенцов волнистыми попугайчиками 1)отмет??те время начала насиживания яиц 2)запишите,как ведут себя птицы во время насиживания,кто насиживает яйца,как питаютя попугайчики 3)Установите част...

Гость: Гость:

1.высиживать яйца самка начинает сразу же, но некоторые начинают плотно насиживать яйца после снесения 2 или 3 яйца. 2.Яйца насиживает только самка, практически не покидая гнездовой домик, самец при этом ее кормит. 3.Первые две недели жизни мать кормит птенчиков зобным молочком, которое образуется в мускульном желудочке самки, постепенно переводя их на взрослый корм, размягченный в зобе. Если птенцов много, самка кормит сначала старших, а потом более младших, так как в зобу самки сверху находится зерно, а внизу - зобное молочко. 4.Гнездо птенцы начинают покидать в возрасте 30-35 дней