Проведите наблюдение за выкармливанием птенцов волнистыми попугайчиками 1)отмет??те время начала насиживания яиц 2)запишите,как ведут себя птицы во время насиживания,кто насиживает яйца,как питаютя попугайчики 3)Установите част...
Биология
Проведите наблюдение за выкармливанием птенцов волнистыми попугайчиками 1)отмет??те время начала насиживания яиц 2)запишите,как ведут себя птицы во время насиживания,кто насиживает яйца,как питаютя попугайчики 3)Установите частоту кормления птенцов в течении часа 4)Отметьте день вылета птенцов из гнезда 5)сформулируйте вывод об особенностях выкармливания птенцов волнистыми попугайчиками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.высиживать яйца самка начинает сразу же, но некоторые начинают плотно насиживать яйца после снесения 2 или 3 яйца. 2.Яйца насиживает только самка, практически не покидая гнездовой домик, самец при этом ее кормит. 3.Первые две недели жизни мать кормит птенчиков зобным молочком, которое образуется в мускульном желудочке самки, постепенно переводя их на взрослый корм, размягченный в зобе. Если птенцов много, самка кормит сначала старших, а потом более младших, так как в зобу самки сверху находится зерно, а внизу - зобное молочко. 4.Гнездо птенцы начинают покидать в возрасте 30-35 дней
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