Проведите систематизацию следующих терминов и понятий и занесите их в соответствующие колонки таблицы Проведите систематизацию следующих терминов и понятий и занесите их в соответствующие колонки таблицы. 1)Политичес...

Проведите систематизацию следующих терминов и понятий и занесите их в соответствующие колонки таблицы Проведите систематизацию следующих терминов и понятий и занесите их в соответствующие колонки таблицы. 1)Политические процессы на территории Беларуси 2)Социально-экономические процессы на территории Беларуси 3)Культурные процессы на территории Беларуси Староство, школьный театр, казаки, чановое, знаменный распев, «разрушительное столетие», шиши, рейтарщина, контрибуция, «домашняя» война, «немой» сейм, «фамилия», пустоши, шарварки, «Лоевские ворота», жерновое, барокко, куница, подымное, гиберна, интермедии, тиун, экономия, загоны, сторожовщина, ночная стража, гайдамаки, мануфактура, бат-лейка, гута, персиарня, пиары, академия, инвентари, угайное, религиозная полемика, атеизм, виленское барокко, ярмарка, «Полоцкая тетрадь», сарматский портрет.