Проведите систематизацию следующих терминов и понятий и занесите их в соответствующие колонки таблицы.1)Политические процессы на территории Беларуси 2)Социально-экономические процессы на территории Беларуси 3) Религиозные процессы на территории Беларуси 4) Культурные процессы на территории Беларуси Термины: Речь Посполитая, аграрная реформа, шляхетские вольности , гвалты, инкорпорация , федерация,Сенат,гости, Посольская Изба , арианство, Пакта,конвента,Генриховы артикулы, конфедерация,либерум вето ,рокош,фольварк,волока, новолатинская поэзия ,местечко,юридики ,цех, портачи,тракты,Реформация, кальвинизм, базилиане , коллегиум , клерикализация,иезуиты,униатство ,прасолы