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Проведите свои примеры цветов-синоптиков
Проведите свои примеры цветов-синоптиков
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а что тогда? Это слова-синоптики, по ним можно определять погоду
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