Проведите в треугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 треугольника и 3 четырехугольника.

Математика

Проведите в треугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 треугольника и 3 четырехугольника.

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