Проверь пожалуйста все правильно!Прежде чем войти в кабинет мы видим белую деревянную дверь. Если открыть дверь то внутри мы видим встроенный шкаф.Если взглянуть на пол то на нем изображен геометрические фигуры.На полу стоят ...

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Проверь пожалуйста все правильно!Прежде чем войти в кабинет мы видим белую деревянную дверь. Если открыть дверь то внутри мы видим встроенный шкаф.Если взглянуть на пол то на нем изображен геометрические фигуры.На полу стоят три горшка разных растений.Стены окрашены нежно фисташковым цветом.На стене висит доска а чтобы лучше было видно над доской поставили подсветку.Сзади висят стенты с фотографиями известных писателей русской литературе и фото класса у кторого здесь препадаёт классный руководитель.Если остановить свой взгляд на потолок то мы видим люстры и рядом висящий проектор для интересного и разнообразного обучения.Посмотрев на окна можно заметить что их всего три и под подоконниках стоят батареи а над ним стоят растение в коричневых горшках .Под стендами находится книжный шкаф со стеклянными дверцами там лежат сборники словари по русскому языку и произведения по литературе.В кабинете всего пятнадцать парт и на каждую по два стула и их всего тридцать.Для учителя есть свой собственный стол со стулом .

Автор: Гость