Проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова: три лисёнка на оп??шке пили чай из красной кружки. Папа-лис вчера испёк сладкий ягодный пирог.
Русский язык
Проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова: три лисёнка на оп??шке пили чай из красной кружки. Папа-лис вчера испёк сладкий ягодный пирог.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисенка - проверим словом лис На опушке - проверим словом пушить (от слова пух) Из кружки - проверим словом кружить (от слова круг, окружность) Пирог - проверим словом пироги
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте полный синтаксический разбор!!!! СРОЧНО Без схемы. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и н...
Українська література
Русский язык
Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. Я снова жил с бабу??кой, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказку и...
Математика