Проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова: три лисёнка на оп??шке пили чай из красной кружки. Папа-лис вчера испёк сладкий ягодный пирог.

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Проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова: три лисёнка на оп??шке пили чай из красной кружки. Папа-лис вчера испёк сладкий ягодный пирог.

Автор: Гость