Проверите грамотность Сочинение на тему Кем я хочу стать в будущем? В будущем я х??чу стать бухгальтером. Ведь бухгальтеры нужны везде. От малых предприятий до очень больших компаний.Это очень сложная професия ведь она требует...

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Вот правильный вариант: Сочинение на тему: «Кем я хочу стать в будущем?». В будущем я хочу стать бухгалтером. Ведь бухгалтеры нужны везде. От малых предприятий до очень больших компаний. Это очень сложная профессия, ведь она требует больших знаний математике. Бухгалтер должен быть честным, ведь он работает с деньгами. Бухгалтер заведует расходами предприятия. Есть разные бухгалтера: бухгалтер расчетный группы, который выдает зарплаты рабочим и главный бухгалтер и тд. Главный бухгалтер - особо грамотный человек в его подчинении все остальные бухгалтера. Главный бухгалтер управляет всеми расходами, например школы, он решает нужно ли подписывать указ директора на новые учебники или парты, без его подписи школа не может заказать те же парты. Я хочу стать главным бухгалтером, что бы управлять всеми расходами предприятия и помогать своему коллективу. у тебя товтология со словом ведь, исправь)