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Проверочное слово бережОк
Проверочное слово бережОк
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Бережок после щипящих пишем суффикс Ок
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