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Проверочное слово к чёлн
Проверочное слово к чёлн
Ответ(ы):
Ответил Гость:
проверочное слово к чёлн в корне Ё,если в однокоренном слове е чЕлны
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