Проверочное слово к слову пожелание

Проверочное слово к слову пожелание

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это слово исключение. Оно не проверяется, надо запомнить что пожЕлал,жЕлание,жЕлаю и т.д пишется через букву Е!
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