Проверочное слово к слову показаться
Разное
Проверочное слово к слову показаться
Ответ(ы):
Гость:
Кажется - проверочное слово.
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