Проверочное слово к слову показаться

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Проверочное слово к слову показаться
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кажется - проверочное слово.
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