Проверочное слово к слову "сгущается"проверить первую букву "с"

Проверочное слово к слову "сгущается"проверить первую букву "с"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Буква с это приставка и есть такое правило , а его можно проверить словом густо
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