Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Проверочное слово к слову "сгущается"проверить первую букву "с"
Проверочное слово к слову "сгущается"проверить первую букву "с"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Буква с это приставка и есть такое правило , а его можно проверить словом густо
Похожие вопросы
Как будет на украинском? Приходится менять
Какая высота горы Кекеш
Помогите разъяснить вот пропорция и решение 2/3:4/5=10:12 5/6=10/12 10/12=10/12(как получили 10/12=10/12)
Сравните как объясняют происхождение человека разные научные теории
Сколько надо взять фиолетовых бусин
Придумай рисунки символы обозначающие прошлое настоящее и будущее. Объясни устно почему тебе захотелось сделать именно такие рисунки. ...
Say what you did or didnt do yesterday. Use the verbs from the box. Go, ran, eat, read, write, drink, see, give, meet, begin, take, be, do ...
Сочинение *уж небо осенньб дышало*
Определить при каких значениях a и b многочлен x3+ax2+2x+b делится на x2+x+1.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!.....Стих по казахскому языку на тему "Ана тiлi"......................8-9 строчек
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск