Проверочное слово к слову слагаемое!
Разное
Проверочное слово к слову слагаемое!
Ответ(ы):
Гость:
Проверяем по правилу чередующих гласных в корне (ЛАГ-ЛОЖ) Перед Г пишется А, перед Ж пишется О. все предельно просто.
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